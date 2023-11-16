عبدالكريم أحمد



أدانت محكمة الاستئناف وافدا بتهم تتعلق بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة، حيث قضت بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وأحيل المتهم الذي يبلغ 30 عاما ويعمل مهندسا مدنيا في شركة مقاولات، إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة تهمتي الانضمام والدعوة إلى الانضمام لتنظيم محظور «داعش» يهدف إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.



وجاء ضبط المتهم بعد تحريات عن قيامه بدعوة الأحداث والشبان في أحد مساجد منطقة السالمية إلى الانضمام إلى ‏«داعش»، إضافة إلى تصويره مقاطع هاتفية تتضمن ذات



الدعوة.