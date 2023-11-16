منصور السلطان



استطاع رجال دوريات إسناد امن الجهراء فجر امس إلقاء القبض على شاب في العقد الثاني من عمره متعاط وبحوزته مواد مخدرة في منطقة تيماء.



رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء وخلال تجولهم فجر امس في منطقة تيماء اشتبهوا بسيارة تقف في مواقف إحدى المدارس، وبعد التوجه لها تبين وجود شخص يتعاطى، وبالاستعلام اتضح انه في العقد الثاني من عمره، عاطل عن العمل، وبتفتيش سيارته عثر معه على مواد مخدرة (كيميكال - شبو - حبوب)، بالإضافة لأدوات التعاطي.



وعليه تمت إحالته والمواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة.