محمد الجلاهمة



فقد وافد نحو 40 ألف دينار من رصيده البنكي وذلك عقب عملية خداع نفذها شخص انتحل صفة رجل أمن، وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي بمخفر شرطة خيطان برقم 166/2023 جنايات خيطان.



وجاءت القضية عقب ساعات معدودة من تحذير اطلقته وزارة الداخلية ونشر في وسائل الإعلام عن عصابات تنتحل صفة رجال أمن بشكل مزيف وتصرف من الأرصدة والحسابات البنكية.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان وافدا يبلغ من العمر 62 عاما ذكر أن شخصا قام بخداعه بعمله في وزارة الداخلية وأجرى معه عدة اتصالات مختلفة وفوجئ بإجراء 6 عمليات سحب من حساب الراتب الخاص به بقيمة 35.240 ألف، كما قام المجهول بسحب 4.500 دينار من حساب التوفير الخاص به من خلال عملية سحب واحدة. وأكد الضحية في إفادته أنه لم يقم بتنزيل أي برامج للتداول وكل ما صدر عنه تجاوبه مع تعليمات وجهت إليه من قبل النصاب المزيف.