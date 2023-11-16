مبارك التنيب



تقدم مواطن من مواليد 1993 بصفته مالك محل للهواتف في ميدان حولي ببلاغ إلى مخفر المنطقة، متهما شخصا مجهولا بسرقة هاتف بعد ضرب عامل في المحل.

وقال المبلغ إن شخصا دخل إلى المحل واستقر على هاتف، وحينما جاء وقت دفع قيمة الهاتف قام الشخص بضرب العامل ومن ثم الهرب بالهاتف، لافتا إلى أن توقيت السرقة كان نحو الثامنة مساء، وقدم المبلغ مقطعا مصورا يوضح الواقعة ويظهر في المقاطع، ويبدو المتهم وهو ينفذ الجريمة ويضرب الوافد. من جهة أخرى، أبلغ مواطن من مواليد 1994 مخفر شرطة ميدان حولي بتعرض عامل بقالة للسرقة من قبل شخص مجهول.

وقال المبلغ إن مجهولا دخل الى البقالة وطلب كرت تعبئة يخص إحدى شركات الاتصالات المتنقلة بقيمة 50 دينارا، وما إن أخذ الكرت حتى قام بالهرب جريا على الأقدام، ودخل إلى مركبة متوقفة مقابل البقالة وفي وضعية تشغيل وبابها مفتوح. هذا، ولم يوضح المبلغ ما إذا كانت هناك كاميرات داخل المحل أو خارجه يمكنها أن تساعد رجال المباحث في تحديد الجاني.