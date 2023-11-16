منصور السلطان



استمرارا للحملات الأمنية والمرورية التي يقوم بها رجال مديرية أمن الأحمدي ضد المخالفين لقانون المرور وقائدي الـ «بانشي» في نطاق مناطق محافظة الأحمدي، حيث تمكنوا وعلى مدى 5 أيام من ضبط ما يقارب الـ 42 «بانشي» ودراجة نارية تعمد قائدوها عدم التقيد بالقانون وإزعاج المواطنين والمقيمين، كما تم تحرير 245 مخالفة مرورية، وضبط 5 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية ومدنية، و12 شخصا يتعاطون المواد المخدرة في مناطق متفرقة.



وفي التفاصيل، انه بعدما تزايد عدد البانشيات والدراجات النارية في المناطق السكنية في محافظة الاحمدي والتي غالبا ما تسبب إزعاجا للسكان، أمر مدير عام أمن الأحمدي العميد محمد مطلق بتشكيل فرقة خاصة لمتابعة الوضع وعمل حملات أمنية لضبط المخالفين، حيث استطاع رجال الأمن وخلال 5 أيام من الحملات الأمنية والمرورية ضبط 42 «بانشي» ودراجة نارية مخالفة لقانون المرور وتسبب إزعاجا للسكان من خلال خروج أصوات من عادم الآلية بالإضافة الى ضبط 5 أشخاص من مختلف الجنسيات مطلوبين في قضايا جنائية ومدنية و12 شخصا يتعاطون المواد المخدرة في عدة مناطق، كما تم تحرير 245 مخالفة مرورية.