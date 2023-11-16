مفرح الشمري



بدعوة خاصة موجهة لأهم المنتجين في العالم من قبل الرئيس التنفيذي لمنصة نتفليكس العالمية تيد سراندوس شارك فيها المنتج عبدالله بوشهري ممثلا للكويت والعالم العربي ومنطقة الخليج العربي، وهو ما يمثل إنجازا إضافيا لرصيد ومسيرة بوشهري، حيث تم خلال تلك الاجتماعات مناقشة الخطط الإنتاجية المستقبلية لصناعة الإنتاج في المنطقة والعالم.



وفي تصريح خاص عبر المنتج المخرج عبدالله بوشهري عن سعادته لاختياره ودعوته للمشاركة في اجتماعات المائدة المستديرة للشركاء الاستراتيجيين المميزين لنتفليكس مع الرئيس التنفيذي تيد سراندوس.



وقال بوشهري: تلقيت دعوة من شركائي في نتفليكس جاء فيها ما يلي: نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكرك على تخصيص بعض الوقت للانضمام إلينا في مناقشة المائدة المستديرة الخاصة بالمبدعين مع الرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد ساراندوس. نحن نقدر كل العمل الرائع الذي أنتجته لنا ونتطلع الى العمل معك على المزيد من الأعمال والقصص المذهلة في المستقبل.



ولعل هذه الكلمة تختصر كل المقولات في طبيعة العلاقة والنظرة لما قدمناه من خلال شركة بيوند دريمز والتعاون المثمر البناء الذي كانت محصلته الأولية مسلسل «الصفقة».



وتم خلال اجتماعات المائدة المستديرة التي عقدت في العاصمة الهولندية «امستردام»، وبحضور أهم المنتجين، مناقشة مستقبل صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني في الشرق الأوسط لكونها سوقا واعدة ومتطورة بين الأسواق العالمية، كما تم التعرف على أبرز المصاعب والتحديات التي تعترض صناعة الإنتاج والمنتجين والعمل على تذليلها وتجاوزها.



وأشار المنتج عبدالله بوشهري إلى انه لمس وبكثير من الوضوح الاحترام الكبير الذي توليه نتفليكس للثقافة العربية والإسلامية، وذلك من خلال تأكيد الرئيس التنفيذي لنتفليكس على احترام الثقافة العربية والإسلامية والخصوصية الخليجية وعلاقة هذه البلدان ببعضها البعض، واستشهد على ذلك بعدد من المواقف واللقاءات والاتصالات التي تمت بينه وبين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وأيضا جلالة الملك عبدالله بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث لمس منهما الوعي والإدراك لدور نتفليكس في صناعة الترفية والمحتوي وخلق منتج إبداعي عربي يليق بالإنسان العربي ويفتح آفاقا لإيصال الفكر والثقافة والتقاليد العربية والإسلامية إلى العالم.



وشدد بوشهري على أن الرئيس التنفيذي لنتفليكس حرص على مد جسور التواصل مع الحكومات والقيادات لإيصال وجهات النظر والتأكيد على احترامهم الثقافة وخصوصيات كل المجتمعات ووضع منطقة الشرق الأوسط التي لها وضع خاص، كما أشار الى قضية الرقابة والمجتمعات المحافظة والسعي إلى خلق محتوى يليق بهذه الثقافات.



وقال المنتج عبدالله بوشهري ان الرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد سراندوس عبر عن إعجابه بمسلسل «الصفقة»، حيث شاهد العمل وأثنى عليه وعلى قيمته الإبداعية ومصداقيته في التعبير عن مرحلة الثمانينيات في الكويت والمنطقة، وتقديمه بمواصفات إنتاجية عالية الجودة استقطبت النجاح والانتشار والمتابعة، وهو ما رسخه كواحد من أهم المشاريع وأكبرها لدى نتفليكس، والدعوة إلى استمرارية التعاون والشراكة التي خلقت قفزة في منهجية الإنتاج وجودة العمل.



الجدير بالذكر ان المائدة المستديرة التي استضافتها نتفليكس شارك فيها كبار المنتجين من أنحاء العالم مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا وجنوب أفريقيا بالإضافة الى الكويت ممثلة بالمنتج عبدالله بوشهري مؤسس شركة بيوند دريمز، ممثلا للكويت ودول الخليج العربية والعالم العربي.



وقال بوشهري ايضا ان تيد سراندوس الرئيس التنفيذي لنتفليكس أبدى تطلعه لأن يحقق عملا خليجيا - عربيا يحصد مشاهدات ونجاحا عالميا مثل أعمال جاءت من أسواق غير السوق الأميركية وحصدت النجاح والانتشار كما في المسلسل الكوري الجنوبي «لعبة الحبار» والمسلسل الإسباني «بيت المال»، والتي مثلت تجارب استطاعت أن تحلق عالميا، والتخطيط والعمل حاليا يتم لتحقيق إنجازات درامية خليجية - عربية تسير على النهج ذاته من أجل تقديم الإنسان العربي وقضايا بشكل يحترم الإنسان العربي وثقافته ووعيه.



وفي ختام تصريحه أكد المنتج المخرج عبدالله بوشهري ان الاجتماع الأخير وضعه أمام مسؤوليات كبرى وتحديات أساسية بمستوى تلك الثقة والآمال من أجل تقديم إنتاج درامي تلفزيوني يليق أولا باسم الكويت ومكانتها الدولية وأيضا صناعة الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي على حد سواء.