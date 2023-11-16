تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على المشاركة في بطولة مسلسل «حق عرب» أمام الفنان أحمد العوضي، ليكتمل عقد نجوم العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويعد البطولة المطلقة الأولى للعوضي وأول مشاركة له من دون زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز.



وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن، يكتبه محمود حمدان، ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة «سينرجي»، ومن المقرر البدء في تصويره، بحسب موقع «سيدتي نت»، مطلع ديسمبر المقبل.



وكان آخر أعمال ميرهان في الدراما مسلسل «مشوار الونش»، المكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة «سينرجي»، والذي تم عرضه في ديسمبر الماضي، وشاركها البطولة: محمد رجب، محمود عبد المغني، منة فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبوداود، ميمي جمال، حنان سليمان، علاء مرسي، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبدالقادر، جيهان خيري ومحمد المغربي.