كشف المستشار تركي آل الشيخ عن تقديم بودكاست جديد بعنوان «Big Time»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «موسم الرياض»، والمفاجأة أن الإعلامي عمرو أديب سيتعاون في تقديمه مع النجمة ياسمين صبري بتجربتها الأولى في مجال العمل الإعلامي، وحسب الإعلان التشويقي تحل الفنانة أصالة ضيفة الحلقة الأولى بتصريحات جريئة جدا عن زوجها وعن المنافسة في الوسط الفني.



ونشر آل الشيخ الإعلان التشويقي الأول للحلقة الأولى من البودكاست عبر حسابه في «X»، وعلق: «بودكاست Big Time من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، سيكون أميز بودكاست على مستوى العالم، ترقبوا الحلقة الأولى قريبا».



وتحدثت أصالة خلال البرومو عن علاقتها بزوجها فائق حسن، قائلة: «جوزي الوحيد اللي بيطلعني من الاكتئاب، وعلاقتنا ناضجة، وأنا بعتبر نفسي لسه طفلة»، وظهرت وهي تتحدث عن خلافها مع إحدى الفنانات، وقالت إنها «أفضل صوت بالوطن العربي بلا منافس».