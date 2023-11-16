بشار جاسم



يوسف العماني يعتبر من اهم الفنانين الشباب الذين نجحوا منذ بدايتهم بسنة 1994 واستمروا بالنجاح سواء على صعيد الغناء أو التلحين، كما انه حفر اسمه ملحنا في الوسط الفني العربي من خلال تعاونه مع العديد من النجوم منهم مريام فارس وعبدالله الرويشد وميامي. «الأنباء» تواجدت باستديو عادل الفرحان، حيث يتم تركيب صوت العماني على احدث أغانيه التي قال عنها العماني:



حاليا بالاستديو مثل ما تشوف وتسمع نجهز لأغنية جديدة بعنوان «دبل حبك»، وهي من كلمات الشاعر المميز أحمد الدبوس ومن غنائي وألحاني، وتوزيع الاستاذ والصديق عادل الفرحان والجيتارات الاستاذ أمين الفكاهاني، والمكس للحين ما حددنا الاسم، واليوم راح أسجلها لكن راح نأجل طرحها بسبب الاوضاع اللي يمرون فيها اهلنا بغزة.



وعن جديده كملحن يقول: من آخر الاغاني اللي لحنتها كانت للفنانة مريام فارس اللي نزلت تقريبا قبل 4 شهور وهي بعنوان «تدق القاع»، وهي من كلماتي وألحاني، وتم تصويرها بالمملكة العربية السعودية، ونجاحي مع مريام شيء يسعدني لأني قدمت معاها أجمل الألحان والأغاني وهم «هذا الحلو خلاني» و«قومي رقصي» و«سلم ولدهم» وأيضا تعاونت مع الفنان القطري عايل من خلال أغنية «عليمن شايف روحك عليا» وهي من كلماتي وألحاني، وعندنا أغنية جديدة بعنوان «الطرب» وأيضا أجهز اغنية راح أغنيها من كلمات علي الشيخ وهي «عاشر من تعاشر»، وأيضا أغنية اسمها «هذي المغرب» من كلمات أحمد الدبوس تتكلم وتتغزل عن كل مناطق المغرب وهي دعما مني للسياحة المغربية والمفروض انها تطرح بعد الزلزال، لكننا أجلناها بسبب أحداث غزة أيضا.



وعن اشادة الفنان نبيل شعيل بأحد اغانيه يقول: «طرحت اغنية بعنوان اذا تسمح قبل سنه تقريبا وهي من كلمات أحمد الدبوس وألحاني، والحمد لله خذت صدى طيبا مع الناس، واللي ونسني اتصال الفنان الكبير نبيل وقال لي الأغنية روعة وحلوة، ومن هالمكالمة راح يكون بيننا تعاون في أغنية، جديدة وخاصة بلون بلبل الخليج».



وأضاف: بعد نجاحي مع فرقة ميامي من خلال أغنية «أنا اليوم ابستانس» نجهز أيضا لأغنية جديدة بلون فرقة ميامي، كذلك عندي كم أغنية خليجية قاعد أسمعها للنجمة لطيفة التونسية اللي أنا كيوسف أحبها شخصيا وأحب صوتها.