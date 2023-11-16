

The Ghost Within



تعود امرأة شابة لزيارة منزل عائلتها على أمل معرفة هوية قاتل شقيقتها «إيف» والتي قتلت منذ 20 عاما، فتواجه العديد من الظواهر المرعبة داخل المنزل في سبيل الوصول للحقيقة.



الفيلم إخراج وتأليف: لورانس فاولر، بطولة: ميكايلا لونجدن، ريبيكا فيليبسون، سيمون ديفيز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» قريبا.

Freelance



يتولى ضابط عمليات خاصة متقاعد مسؤولية حماية وتأمين صحافية خلال قيامها بإجراء حوار صحافي مع زعيم وطاغية شهير، وحينما يقع انقلاب عسكري صادم، يصبح على الثلاثي الهرب عبر الأدغال في محاولة للنجاة.



العمل إخراج: بيير موريل، بطولة: نجم مصارعة المحترفين السابق جون سينا، أليسون بري، جوان بابلو رابا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» أوائل الشهر المقبل.