هادي العنزي



قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الاستعانة بمدرب الفريق الأول بنادي الكويت الألماني بيتر شومرز، لتولي مهمة قيادة منتخبنا الوطني الأول في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 6 يناير المقبلين.

وجاء اختيار شومرز بعد توصية من لجنة التدريب والمنتخبات لما يحظى به المدرب من خبرة كبيرة في المنطقة بشكل عام والدوري الكويتي بشكل خاص لاسيما بعد تدريبه الكويت خلال السنوات الـ 5 الماضية.



من جانبه، أعلن د.عبدالعزيز ضاري مدير المنتخبات قائمة المنتخب الأولية التي تم اختيارها من قبل المدرب استعدادا للمشاركة في البطولة، حيث ضمن القائمة 21 لاعبا هم: عبدالله توفيق، عبدالمحسن مرتضى، صالح اليوسف ونواف العنزي من (القادسية) واحمد البلوشي، عبدالعزيز الحميدي، يوسف بورحمه من (كاظمة) وعبداللطيف غانم وعادل السعيد من (القرين) وألكسندر الغيص، محمد عدنان، حمد عدنان، عمران عنبر، مصطفى الرفاعي، تركي حمود، سهو الشمري، عبدالرحمن الشمري، يوسف الحمدان من (الكويت) وحسن بورميه وعلي الهدهود من (العربي) ويوسف الفيلكاوي من (اليرموك).

إلى ذلك، يلتقي في الـ 7:15 مساء اليوم القادسية مع نظيره كاظمة، في قمة كبيرة تجمعهما على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الجولة الـ 4 للدوري العام في نسخته الـ 61، وتسبق المواجهة مباراة تجمع الكويت حامل لقب الدوري الموسم الماضي مع نظيره النصر في الـ 5 مساء.

ولم يخسر القادسية وكاظمة أي مباراة في الدوري في الجولات الـ 3 الماضية، وحققا العلامة الكاملة بـ 6 نقاط لكل منهما، بعد فوز «الأصفر» على العربي، اليرموك، والقرين تواليا، فيما تخطى «البرتقالي» كلا من التضامن، النصر، والصليبخات، ويسعى كلا الفريقين إلى صدارة الترتيب بـ 8 نقاط.