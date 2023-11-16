اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» رعايته للنسخة الحادية عشرة من سباق RunKuwait الخيري، الذي نظمته مجموعة فوزية السلطان الصحية مؤخرا انطلاقا من مروج، بهدف دعم تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر التوعية وجمع التبرعات لدعم مركز تقييم وتأهيل الأطفال (CERC)، الذي تديره مجموعة فوزية السلطان الصحية، لتقديم المساعدة الطبية الأساسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وجاءت رعاية «المركز» للفعالية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وحرصه على دعم المبادرات التي تساهم في دعم كافة فئات المجتمع. وشهد السباق مشاركة «المركز» من خلال مجموعة من أعضاء فريق الشركة الذين شاركوا في السباق.



وتعليقا على المشاركة، قالت نائب رئيس إدارة الإعلام والاتصال في «المركز» سندس سعد: «سعدنا برعاية سباق RunKuwait الخيري الذي أقيم للعام الحادي عشر لخدمة قضية حيوية تدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد سعينا من خلال مشاركتنا ورعايتنا لهذه الفعالية إلى المساهمة في هذا الهدف النبيل كجزء من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية نحو تنمية القدرات البشرية. ونفتخر بوجود مبادرات وطنية مثل مبادرة RunKuwait وبعملها المتميز وسعيها الدؤوب لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة».



ويحرص «المركز» على تشجيع موظفيه باستمرار على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي يدعمها لتحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الهامة. وترتكز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ«المركز» على ثلاث ركائز رئيسية، هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الأعمال مع مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.



تجدر الإشارة إلى أن سباق RunKuwait استقطب 1450 مشاركا من جميع أنحاء الدولة، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، مما يجعله من أبرز الأحداث الرياضية في الكويت التي تدعم القضايا المهمة. وجمعت نسخة العام الحالي نحو 47 ألف دينار من خلال رسوم التسجيل والرعاية وحدها.