حصل بادل إن الكويت على رعاية من شركة هد العالمية لتكون المورد الوحيد لجميع ملابس التدريــب والمباريــات الخاصة بجميع اللاعبين في مختلف الفئات إلى جانب الأجهزة الفنية والإداريـــة. وتحظــى «هد» العالمية بثقة أكبر المنتخبات في العالم واللاعبين المصنفين الأوائل في التنس والبادل، وهو ما جعل بادل ان الكويت تستهدف تلك الشراكة. وحرص مدير شركة هد العالمية بانيكوس بانييوتو على الحضور إلى الكويت لتوقيع الرعاية في حضور المدير العام لعلامة هيد العالمية في الكويت سيد خاجة، والمدير العام لشركة توب تيير، فهد المرشود.



من جانبه، قال المدير العام لبادل ان الكويت أحمد يسري ان السمعة الكبيرة والعمل الاحترافي لبادل ان، هو ما دفع شركة «هد» الرائدة في الملابس للتواجد في الكويت، لتوقيع عقد الشراكة، لافتا إلى أن بادل ان والتي تأسست 2019 يصل عدد فروعها في الخليج 9 فروع، في طريقها للتوسع في الكويت ومصر والسعودية. بدوره، شدد مضف المضف مدير تطوير الاعمال ببادل ان على أهمية البحث عن أفضل علامة لملابس البادل، خصوصا أن بادل ان تضم القوام الأساسي لمنتخب الكويت «عبدالعزيز المعيوف، وعبدالرحمن العوضي، ومحمد عبدال، وأحمد ربيع» والذين حققوا لقب وصيف البطولة العربية الأولى التي أقيمت في دبي في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 3 لاعبات بمنتخب الكويت النسائي هن «مريم السدحان، وزينب صرخوه، ودلال الفارس»، بالإضافة إلى 3 لاعبين من فريق الناشئين «حسين معرفي، خالد تيفوني، زياد تيفوني».