قامت Ooredoo business، الشريـك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، باختتام بطولة كرة القدم في دورتها الثانية لعملائها من فئة الشركات. ومثلت الفرق المشاركة شركاتها من قطاعات عدة، بما في ذلك القطاع المصرفي، والإلكترونيات، والنفط، والرعايـــة الصحيــة، وقطاع التجزئة، وغيرها من القطاعات المختلفة. وقدمت البطولة منصة فريدة للشركات، سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص، للتجمع والتنافس وكان الهدف منها تفعيل وتنشيط مفهوم الروح الرياضية، والمنافسة النزيهة.



واختتمت المباراة النهائية للبطولة بين لاعبين شركة Huawei وبنك بوبيان بإثارة بعد التعادل 1-1 وزادت الحماسة مع بداية الأوقات الإضافية وتوجت بتنفيذ ضربات الجزاء، حيث فاز لاعبو Huawei بنتيجة 3-4. وشهدت المباراة النهائية حضور أعضاء الإدارة التنفيذية في Ooredoo لتجسيد روح الروح الرياضية، كما قاموا بتكريم الشركات المشاركة وتقديم الجوائز للفرق الفائزة واللاعبين المتميزين الذين قدموا مهارات استثنائية طوال البطولة.



وبهذه المناسبة، أعرب المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال بـ Ooredoo عيسى الموسى عن شكره، قائلا: «نقدر جميع الجهات التي شاركت معنا في إنجاح هذه المبادرة ومساعدتنا في توفير بيئة تنافسية ممتعة مليئة بالروح الرياضية طوال فترة البطولة. نهنئ فريق شركة Huawei على فوزه بالمركز الأول في هذه النسخة الثانية من البطولة، وكذلك نهنئ فريق بنك بوبيان على حصوله على المركز الثاني»، مضيفا: «في Ooredoo، سنستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، إلى جانب استمرارنا في تقديم خدمات استثنائية ومميزة لعملائنا».