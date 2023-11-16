تتطلع الأرجنتين بطلة العالم، إلى الاحتفاظ بالعلامة الكاملة في تصفيات أميركا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عندما تستضيف الأوروغواي ضمن منافسات الجولة الخامسة، فيما تطمح البرازيل إلى استعادة توازنها بمواجهة صعبة أمام مضيفتها كولومبيا اليوم.



وفي بوينس ايرس ستكون الأنظار شاخصة إلى مواجهة «الصديقين» ليونيل ميسي ولويس سواريز اللذين لعبا معاً لفترة طويلة في صفوف برشلونة الإسباني، إذ عاد الأخير إلى صفوف منتخب الأوروغواي، وهو يتصدر حاليًا ترتيب هدّافي الدوري البرازيلي مع فريقه غريميو برصيد 14 هدفًا، وقد يشارك كبديل أو إلى جانب مهاجم ليفربول الانجليزي داروين نونييز.



وتتصدّر الارجنتين ترتيب التصفيات بـ12 نقطة بالعلامة الكاملة، وتتقدم بفارق كبير نسبيًا بلغ 5 نقاط عن أقرب منافسيها، لذا يأمل أبطال العالم ان يواصلوا سلسلة انتصاراتهم اللافتة منذ نهاية كأس العالم في قطر، والاقتراب خطوة إضافية نحو مونديال 2026. وانتزعت الأوروغواي بالتالي المركز الثاني في التصفيات برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البرازيل الثالثة وفنزويلا الرابعة. تدخل البرازيل إلى مواجهتها المرتقبة بضيافة كولومبيا وهي لا تتحمل خسارة جديدة في ظل تقارب شديد بين الفرق حيث لا يفصل بين المركزين الثاني والثامن سوى 3 نقاط.



وتطمح فنزويلا إلى مواصلة سعيها للتأهل الى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عندما تستضيف الإكوادور.



وفي مواجهتين أخريين، تستضيف بوليفيا نظيرتها البيرو، فيما تحل الباراغواي التي حققت فوزها الأول في التصفيات بالجولة الماضية ضيفة على تشيلي.