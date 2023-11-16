انطلقت بطولة سمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد على مجمع ميادبن الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية أمس بمشاركة واسعة من رماة الكويت ورماة الاتحادات الرياضية (الجيش والشرطة والحرس الوطني) للمنافسة على لقب البطولة الغالية التي تعلن افتتاح الموسم الرياضي لنادي واتحاد الرماية.



وقال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي ان البطولة تشمل الرياضات الأولمبية وهي التراب والسكيت للرجال وللسيدات والمسدس والبندقية ضغط هواء 10م للرجال والسيدات والبندقية 50م 3 أوضاع رجال والمسدس السريع 25م رجال وكذلك القوس والسهم الأولمبي والمركب للسيدات والرجال.



وقال ان اللجنة العليا المنظمة للبطولة ولجانها العاملة انهت جميع الاستعدادات في وقت كاف لضمان نجاح هذه البطولة الغالية حيث تم تجهيز الميادين والتأكيد من سلامة الأجهزة والمعدات وما يلزم لضمان انطلاقة مميزة للبطولة بإدارة نخبة من حكام كويتيين دوليين شاركوا في تحكيم بطولات على المستويين القاري والدولي.



وتقدم العصيمي بالشكر والتقدير نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي رياضة الرماية الكويتية إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على رعايته ودعمه لهذه البطولة وتشجيعه المتواصل لابنائه رماة وراميات الكويت.



كما تقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة وجميع الوزارات والمؤسسات التي تدعم جهود نادي واتحاد الرماية والتجهيز لهذه البطولة الغالية على اسرة الرماية الكويتية.