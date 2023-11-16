يجري العمل على مشروع فيلم من نوع السيرة الذاتية يتناول النجمة الفرنسية الراحلة إديت بياف بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي.



وأفادت شركة «وارنر ميوزك» والجهات الحائزة حقوق أعمال المغنية الراحلة في بيان، بأن ما يتم العمل عليه عبارة عن «مشروع تكنولوجي مبتكر وثوري ستستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوت بياف وصورتها».



ويأتي الإعلان عن المشروع في عام تحل الذكرى الستون لوفاة صاحبة أغنية «نو، جو نو روغريت رين» («Non، je ne regrette rien»). ولم يحدد بعد تاريخ إصدار هذا العمل الذي سيحمل اسم «إديت». وقالت مصادر مقربة من شركة «وارنر ميوزيك» في فرنسا لوكالة فرانس برس إن المشروع حاليا «في آخر مراحل إنجازه»، موضحة أنه يستند إلى عدد من الصور جرى ابتكارها.