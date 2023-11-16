مريم بندق



أكد مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على تحديث النظم المتكاملة، بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الأمان والخصوصية، ودعم تقنيات جديدة، مما يسهم في تطوير تجربة المستفيدين بصفة عامة والتوظيف بصفة خاصة وضمان استمرارية النظم بشكل فاعل.

وطمأن بأنه سيتم استئناف عمل النظم المتكاملة اعتبارا من اليوم الساعة 11:30 صباحا بعد أن تم إيقافها منذ الساعة 1:30 بعد ظهر أمس.

وقال مصدر آخر لـ «الأنباء» إن رفض المواطن صاحب الترتيب الأول الترشيح للعمل لا يجمد حق المواطنين المسجلين للتوظيف التاليين له في الترتيب.

وأوضح أن لائحة الترشيح للتوظيف تحافظ على حقوق جميع المواطنين في الحصول على فرصة توظيف متساوية من دون أن يؤثر رفض صاحب الترتيب الأول فرصة العمل المرشح لها.

وبين أن اللائحة تنص على نقل «رافض الترشيح» إلى قائمة أخرى غير قائمة المؤهلين للترشيح، وبذلك تلقائيا ينتقل صاحب الترتيب الثاني إلى الترتيب الأول ويعطى الأولوية في الترشيح للتوظيف.

هذا، ولفت مصدر ثالث إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص باستبدال الإجازات جاء تحت رقم 2 لسنة 2022 وليس تحت رقم 22.

وأضاف قائلا: من المنتظر أن تتم مخاطبة الجهات الحكومية برقم القرار الصحيح الذي ورد بالخطأ في تعميم ديوان الخدمة المدنية في 9 الجاري المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد لاستبدال الإجازات.

وقف العمل على النظم المتكاملة لـ " الديوان " اليوم واستئنافها غداً

نظرا لأعمال التحديث على النظم المتكاملة ، علمت "الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية أوقف العمل عليها اليوم الأربعاء من الساعة 1:30 بعد الظهر ، على أن يستأنف العمل عليها غدا الخميس الساعة 11:30 صباحا.



ونبه الديوان على ضرورة تواجد جميع الموظفين خلال فترة التحديث بالقرب من أجهزتهم.

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "2" وليس "22" الخاص باستبدال الإجازات

أوضح مصدر لـ " الأنباء" أن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص باستبدال الإجازات جاء تحت رقم 2 لسنة 2022 وليس تحت رقم 22.



وقال المصدر إنه من المنتظر أن تتم مخاطبة الجهات الحكومية برقم القرار الصحيح الذي ورد بالخطأ في تعميم ديوان الخدمة المدنية في 9 الجاري المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد لاستبدال الإجازات.

لا تجميد لحق المواطنين المسجلين للتوظيف في حال رفض صاحب الترتيب الأول الترشيح





قال مصدر لـ " الأنباء"، إن رفض المواطن صاحب الترتيب الأول الترشيح للعمل لا يجمد حق المواطنين المسجلين للتوظيف التاليين له في الترتيب.



وأوضح المصدر أن لائحة الترشيح للتوظيف تحافظ على حقوق جميع المواطنين في الحصول على فرصة توظيف متساوية من دون أن يؤثر رفض صاحب الترتيب الأول فرصة العمل المرشح لها.



وبين أن اللائحة تنص على نقل "رافض الترشيح" إلى قائمة أخرى غير قائمة المؤهلين للترشيح، وبذلك تلقائيا ينتقل صاحب الترتيب الثاني إلى الترتيب الأول ويعطى الأولوية في الترشيح للتوظيف.