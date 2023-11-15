"الطيران المدني": احتواء حريق بسيط بمحيط مبنى الركاب "تي 2" في مطار الكويت

وزير الأشغال وجّه الوزارة بعمل تقرير مفصل بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام

الحريق لم يؤثر على حركة الملاحة وأضراره مادية اقتصرت على مواد إنشائية





عاطف رمضان



قالت وزارة الاشغال العامة انه اندلع حريق محدود مساء اليوم الأربعاء الموافق في جزء من العقد الخاص للمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد "T2" في مطار الكويت الدولي ومواقف السيارات الحزمة رقم 2 بسبب صاعقة برقية خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها البلاد.



وتوجهت فرق قوة الإطفاء العام وفريق المشروع التابع لوزارة الاشغال العامة لعمل اللازم وتمت السيطرة على الحريق وإخماده الساعة 9:10 مساء، وقد وقعت أضرار طفيفة ومحدودة لن تؤثر على سير أعمال المشروع ولا على سلامة المنشأة.



ووجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة د.جاسم الاستاد بعمل تقرير مفصل بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام.

واعربت "الاشغال" عن شكرها لقوة الإطفاء العام ولوزارة الداخلية وفرق الطوارئ الطبية لوزارة الصحة والفرق العاملة ذات الصلة التابعة للوزارة ولمقاولي المشروع على جهودهم في سرعة السيطرة على الحريق.



وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت احتواء حريق بسيط نشب في محيط مبنى الركاب "تي 2" بمطار الكويت الدولي، مؤكدة عدم تأثر الحركة الملاحية به مع اقتصار الأضرار على الماديات.



وقال المتحدث باسم "الطيران المدني" عبدالله الراجحي إن الحريق الذي تم التعامل معه من قبل قوة الإطفاء العام خلف أضرارا مادية بسيطة تتعلق ببعض المواد الإنشائية.



ولفت إلى أن "حركة الملاحة الجوية لم تتأثر من هذا الحريق المحدود وتسير وفق جداول التشغيل المعتمدة"، مبينا أنه "جار العمل للوقوف على أسباب هذا الحريق من قبل المختصين".