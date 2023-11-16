توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم إلى غائم جزئيا لنهار اليوم الخميس، ورطب والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا و رطب والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 19 درجة مئوية.