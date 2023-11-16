تعاملت فرق الإطفاء مساء أمس الأربعاء مع حريق محدود اندلع في أحد أجزاء مشروع المطار الجديد "t2 “ قيد الإنشاء، حيث توجهت فرق الإطفاء لموقع الحريق وعند وصول الفرق تبين لهم أن الحريق في بعض المواد الإنشائية في جسر قيد الإنشاء، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية واقتصر الحريق على بعض الأضرار المادية البسيطة.

وقد تواجد في موقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر.