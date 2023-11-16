توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الخميس تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض مناطق البلاد يصاحبها أحيانا تساقط لحبات البرد.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ذلك يترافق مع نشاط للرياح تكون مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية متوقعا أن تقل السحب تدريجيا وتنحسر فرص الأمطار في وقت متأخر من مساء اليوم مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق.

وذكر أن الأحوال الجوية تتحسن خلال عطلة نهاية الأسبوع على أن تعاود فرص الأمطار يوم الأحد المقبل مشيرا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية والتطبيق الرسمي الخاص بالهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.