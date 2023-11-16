دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس، الى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس في قطاع غزة، محذّرا من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو "حتميا" في غزة.

وتحدث تورك في إحاطة الى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الانساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة"، مؤكدا وجود "حاجة الى تحقيق دولي".

وأعرب عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية".