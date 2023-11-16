عقد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اجتماعا مع قياديي وإشرافيي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بحضور وكيل وزارة التجارة زياد الناجم.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لجهود الوزارة وتزامنا مع الإعلان عن الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من وزارة التجارة للسيطرة والرقابة على أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع.



وحث العيبان منتسبي القطاع على تكثيف الجولات التفتيشية وعمليات رصد الأسعار وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد مخالفي القانون وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.



واستمع العيبان خلال الاجتماع لمستجدات خطة عمل مدير إدارة الرقابة التجارية ورؤساء طوارئ الرقابة التجارية ومدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع ومدير إدارة حماية المستهلك للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة أي زيادات خلال الفترة المقبلة.



وقال الوزير للموظفين: إنكم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جشع أي تاجر وراعوا الله وأمانتكم وإخوانكم المواطنين.



وفي ختام الاجتماع استمع الوزير الى فرق التفتيش وملاحظاتهم وتوصياتهم في سبيل تذليلها وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.