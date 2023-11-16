ضمن بيدرو سانشيز تولي رئاسة الوزراء في إسبانيا مجددا بعد نجاحه في الحصول على الأصوات الكافية في البرلمان.



وضمن الاشتراكي الذي يشغل منصبه منذ العام 2018، على دعم 179 نائبا، أي ثلاثة أصوات إضافية عن الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها (176 نائبا).



وأصبح في إمكان سانشيز، تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة مع حليفه حزب سومر من أقصى اليسار، ما ينهي نحو 4 أشهر من الجمود في البلاد منذ الانتخابات التشريعية في 23 يوليو.



وبعدما حل سانشيز ثانيا خلف منافسه المحافظ ألبرتو نوننيث فيخو في انتخابات يوليو، تمكن رئيس الوزراء من تشكيل تحالفات مع أحزاب إقليمية متعددة في الأسابيع الأخيرة يعد دعمها حاسما بعدما لم تفرز الانتخابات بأغلبية واضحة في البرلمان.