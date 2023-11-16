رفضت إسرائيل طلبا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لزيارتها بعد الانتقادات التي وجهها لحربها على قطاع غزة.



وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيڤ لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول طلب تورك السماح له بزيارة البلاد «إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا».



وكان تورك دعا امس إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب، محذرا من وضع «متفجر» في الضفة الغربية المحتلة.



وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، عن «مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمقا ومحاسبة شاملة»، مؤكدا وجود «حاجة إلى تحقيق دولي». وخلال رحلته إلى المنطقة، زار المسؤول معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.