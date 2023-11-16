قال رئيس وفد الكويت في اجتماع وزراء النقل الخليجيين م.أحمد الصالح إن الاجتماع وافق على اعتبار ديسمبر 2030 تاريخا مستهدفا لتنفيذ وتشغيل مشروع السكة الحديد بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الصالح لـ«كونا» عقب المشاركة في الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط ممثلا لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة جاسم الاستاد.

وأضاف الصالح أن الاجتماع اعتمد عدة توصيات خاصة بالمشروع الخليجي من أهمها تحديد التاريخ المستهدف للانتهاء من مشروع السكة الحديد ومتابعة سير العمل من قبل الأمانة العامة واستمرار الأعضاء في تزويد الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بالبيانات المحدثة للأعمال بشكل دوري وتأمين الموارد المالية والفنية والتشغيلية اللازمة للمشروع.

ووصف الصالح الاجتماع بأنه «مثمر»، اذ شهد رغبة واضحة من جميع ممثلي دول مجلس التعاون في إنجاز المشروع بالأوقات المتفق عليها، تنفيذا لرؤية قادة دول مجلس التعاون.

وجرت خلال الاجتماع الموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024 والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكة الحديدية.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات، منها اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية.

وحث دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها والأخذ علما بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.