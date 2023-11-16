برعاية وحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الشقيقة الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير وآمر القوة البرية في الجيش الكويتي اللواء الركن محمد عبدالعزيز السويط وقائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية الصديقة الفريق باتريك فرانك، اختتمت فعاليات تمرين «رماية الخليج العربي 2023» بنسخته الثانية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن، وذلك بمشاركة تشكيلات من القوة البرية الكويتية والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأميركية.

‏وتأتي المشاركة في التمرين ضمن إطار التعاون المشترك لتعزيز وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال التدريب المشترك، بهدف رفع مستوى وكفاءة الجاهزية القتالية للقوات المشاركة في التمرين.

حضر الفعالية عدد من كبار الضباط القادة من الجانب الكويتي والسعودي والأمريكي.