تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والحرب في غزة وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية

تجديد مواقف الكويت وعُمان الثابتة في دعم حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى البلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الودية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تنميتها في كل المجالات التي تعود بمزيد من المنافع على الشعبين والبلدين.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي والتنسيق القائم بينهما تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية لاسيما ما يتصل بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة على المنطقة.

وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والحرب وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، مجددين استنكارهما الشديد ورفضهما المطلق للانتهاكات المستمرة لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وقتلها لآلاف الأطفال والنساء وسائر المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت الذي رحب الوزيران بقرار مجلس الأمن بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية، دعا الوزيران إلى تطبيق معايير عالمية موحدة في تطبيق القانون الدولي وأن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية أساسية ومركزية في وقف العدوان وحماية المدنيين من الحروب وفي حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الوزيران المواقف الثابتة للكويت وسلطنة عمان في دعم حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حسبما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية وذلك حتى يعم الأمن والسلام في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، وقع الشيخ سالم العبدالله ونظيره العماني على مذكرتي تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجال التعليم العالي ومجال تعزيز حماية المنافسة والتعاون الفني في مجال حماية البيئة 2024-2026 وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية 2024- 2025.

حضر الاجتماع من الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان وسفيرنا لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير الوزير المفوض نواف الأحمد.

وحضر اللقاء من الجانب العماني رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي الشيخ أحمد المسكري وسفير سلطنة عمان المعتمد لدى الكويت د.صالح الخروصي وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.