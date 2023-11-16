قال القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي إن المعرض العلمي السادس للطفل الذي نظمه المعهد يعكس اهتمامه وحرصه على تنمية الإبداع لدى الطلبة وإظهار قدراتهم الفكرية.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن المعهد بمناسبة افتتاح المعرض العلمي الذي ينظمه بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط الأميركية ويستمر ثلاثة أيام في مجمع (العاصمة مول).

وأعرب السديراوي وفق البيان عن سعادته بوصول أعداد المشاركين في المعرض إلى أكثر من 700 طفل وطفلة ليصل إجمالي المشاركين في دوراته الست إلى حوالي 5000 مشارك.

وأضاف أنه في ظل النمو المتسارع للمعارف وتجدد الثورات التكنولوجية يواجه العالم كثيرا من التحديات «لهذا من واجبنا الاهتمام بتدريس العلوم في مراحل الطفولة المبكرة لإعدادهم للمستقبل».

وذكر أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة جامعة الشرق الأوسط الأميركية التي تقدم أربع تجارب علمية تضاف إلى الأنشطة البحثية والعلمية والنماذج التي تقدمها الدوائر البحثية والعلمية بالمعهد.

وأفاد بأن الباحثين في المعرض سيقومون بمساعدة الأطفال على إجراء تجارب علمية مبسطة ومتنوعة منها تجارب الحمض النووي في الكائنات الحية والزراعة والأشعة الشمسية وعوامل التآكل في المعادن والكهرباء والروبوت.

وعبر السديراوي عن سعادته لكون هذا النشاط يحظى بدعم مؤسسات مهتمة بتنمية الثقافة العلمية للطفل وتؤمن بدور البحث العلمي في النهوض بالتنمية المستدامة في البلاد.

وتقدم بالشكر الجزيل إلى أبناء المعهد من الباحثين والمشاركين ولكل من أسهم في تنظيم المعرض من دائرة تنفيذ برامج التسويق وجميع المراكز البحثية والقطاعات المساندة.