كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن شريحتين في مؤتمر "Ignite" في سياتل يوم الأربعاء. الأولى، شريحة الذكاء الاصطناعي "Maia 100"، يمكنها التنافس مع وحدات معالجة الرسومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" والتي تحظى بشعبية كبيرة. أما الشريحة الثانية، وهي شريحة "Cobalt 100 Arm"، والتي تستهدف مهام الحوسبة العامة ويمكن أن تنافس معالجات إنتل.

وبدأت شركات التكنولوجيا الغنية بالنقود في منح عملائها المزيد من الخيارات للبنية التحتية السحابية التي يمكنهم استخدامها لتشغيل التطبيقات. وقد فعلت شركات علي بابا وأمازون وغوغل هذا الأمر لسنوات.

استحوذت مايكروسوفت، التي تمتلك نحو 144 مليار دولار نقداً في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على 21.5% من حصة السوق السحابية في عام 2022، خلف أمازون فقط، وفقاً لأحد التقديرات.

وتختبر مايكروسوفت كيفية تلبية إنتاج رقائق "Maia 100" لاحتياجات برنامج الدردشة الآلي الخاص بمحرك بحث "Bing" الخاص بها (يسمى الآن Copilot بدلاً من Bing Chat)، ومساعد الترميز "GitHub Copilot"، و"GPT-3.5-Turbo"، وهو نموذج لغة كبير من OpenAI المدعوم من مايكروسوفت.

وتقوم مايكروسوفت باختبار تطبيق Teams وخدمة Azure SQL Database على شريحة "Cobalt". وقالت مايكروسوفت إن أداءها حتى الآن أفضل بنسبة 40% من أداء شرائح Azure الحالية المستندة إلى تقنية شركة "Arm".



يأتي ذلك فيما انتهت سلسلة المكاسب القياسية لشركة "إنفيديا" والتي دامت نحو 10 أيام، وذلك بعد أن كشفت الشركة الكورية والمنافسة لها Sapeon عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم "إنفيديا" قد حققت مكاسب بلغت 22% فيما تمت إضافة نحو 220 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الـ 10 جلسات الماضية بحسب وكالة بلومبرغ.