أشاد السفير البلجيكي الجديد لدى البلاد كريستيان دومز باللقاء الذي جمعه بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اثناء تقديم اوراق اعتماده، لافتا الى انه كان لقاء وديا ولطيفا، حيث تركزت النقاشات على العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف: في تصريح للصحافيين على هامش الحفل «العلاقة بين الكويت وبلجيكا ودية للغاية، ولكن لدي الشعور بأنه يمكننا فعل المزيد، على صعيد العلاقات التجارية والتعاون الثقافي والتقني، خصوصا أن بلجيكا لديها سمعة عالمية في ما يتعلق بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح البحرية، كما لدينا خبرة كبيرة في المجال الطبي ومعالجة مرضى السرطان، ولدينا ايضا مركز بحثي للذكاء الاصطناعي، لذلك أعتقد أنه يمكننا العمل بشكل وثيق مع الكويت».



وأوضح دومز وجود تعاون أمني ودفاعي مع الكويت، لافتا إلى أن بلجيكا هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، كاشفا عن وجود «عسكريين اثنين في معسكر عريفجان».



وأوضح السفير البلجيكي أنه «عندما يهدأ الوضع المأساوي في غزة وفي الضفة الغربية، نستطيع أن نعمل مع الكويت في موضوعات مثل السياحة والتعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب الراغبين بالدراسة في جامعاتنا، والطلاب البلجيكيين الراغبين بالدراسة في الكويت».



وشدد على أن «بلجيكا دعت دائما إلى تطبيق حل الدولتين، كحل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي»، لافتا إلى اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي عقد في مسقط يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، «حيث أعلنت لحبيب بكل وضوح أن بلجيكا تؤيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن وفق المعايير الإنسانية الدولية، وإذا كانت الإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي غير متناسبة، فلا ينبغي علينا أن نخجل من قول ذلك، وهذا مهم حقا، فنحن حساسون للمأساة التي تحدث في غزة، حيث يسقط الكثير من الضحايا المدنيين بينهم الأطفال والنساء، لذلك لا يمكننا أن نؤيد ذلك على الإطلاق، ونأمل أيضا أن تكون هناك أصوات أكثر انتقادا في المجتمع الإسرائيلي لحكومتهم».



وعن رأيه بالدور الذي تلعبه الكويت في المنطقة، أوضح أن «دور الكويت ايجابي للغاية، حيث أظهرت الكويت التزامها وكرمها الكبيرين، واعتقد أن الكويت هي الدولة الثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي يتم تقديمها إلى الفلسطينيين منذ بداية الصراع في غزة، حيث أرسلت لغاية اليوم، الطائرة الـ23 المحملة بكل أنواع المساعدات الطبية والانسانية، وأنا أهنئ الكويت على مساعيها الانسانية هذه».