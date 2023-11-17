اختتمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس برنامج «تميز» التدريبي التأهيلي للمحررين الجدد الذي انطلق في الخامس عشر من أكتوبر الماضي وقدمه مجموعة من المحاضرين المتخصصين في مختلف المجالات الصحافية.



وضم برنامج «تميز» مجموعة من دورات التدريب قدمها مديرو قطاع التحرير في «كونا» للتعرف على مختلف إدارات القطاع وأقسامه متناولا كذلك كيفية كتابة الخبر وتحريره واستخدام الدليل المهني للوكالة.



كما تطرق البرنامج التدريبي إلى كيفية الكتابة والتحرير باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمهارات اللغوية لدى الإعلاميين، إضافة إلى قواعد اللغة العربية.



وتناول البرنامج كذلك التدريب على الخدمات الإلكترونية مثل صياغة الرسائل النصية القصيرة ومهارات اختزال المعلومة ومهارات التعامل مع الصور والفيديو واستخراج العناوين في الموقع الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي.



كما عني البرنامج الذي اتبع المنهجين النظري والعملي بأساسيات ومهارات المراسل الصحافي واستخدام الخدمات الصوتية، إضافة إلى فنون التصوير وأنواعه علاوة على تصنيف الوثائق والمعلومات.