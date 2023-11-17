إن محبي الكمأة في خريف وشتاء هذا العام، على موعد مع الشيف لويجي فراسانيتو وفريقه من خبراء الطهي في فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع ليأخذكم إلى آفاق جديدة في متعة التذوق من خلال قائمة طعام متميزة مخصصة لواحد من أشهر مكونات المأكولات العالمية المرغوبة، وذلك في مطعم داي فورني الإيطالي بالطابق الحادي والعشرين.



وسيسافر ضيوف مطعم داي فورني يوميا من الساعة السادسة مساء حتى 11 مساء إلى قلب مطبخ الذواقة الإيطالي عبر جاذبية النكهات الطبيعية الفاخرة من كمأة الألبا البيضاء المذهلة - «ألماسة المطبخ» - إلى كمأة بيريغورد السوداء الغنية ابتداء من الدجاج المقرمش الى سلطة الكمأة الشهية، واعتمد الشيف لويجي فراسانيتو على جذوره الجنوبية الإيطالية لإنشاء قائمة طعام موسمية مستوحاة من روائع الكمأة.



لابد من الأناقة والرقي اللذان تضيفها الكمأة إلى تجربة الطهي، يعلق الشيف لويجي، مبتكر أسلوب «المطبخ الحر» الذي يهدف إلى التوعية على أصالة المطبخ الإيطالي، تتمتع الكمأة بنكهة مميزة، إنها هدية إيطاليا الأعظم لفن الطهي العالمي، وأنا أتطلع إلى مشاركة عجائبها مع رواد المطعم في الكويت.



من ضمن أطباق الكمأة في قائمة الطعام الحصرية لدى مطعم داي فورني (تورتة الكمأة).



وهذا الإبداع غير العادي مستوحى من وجبات غداء الشيف لويجي في شاليه أثناء عمله في بيدمونت - وهي منطقة في إيطاليا تشتهر بالكمأة وعصيدة من دقيق الذرة.



وهناك أيضا إل تيسورو دي برجر (تريجر برجر)، وتم إعداد هذا البرجر ذي النكهة الرائعة بهدف «تقديم المذاق الإيطالي الفاخر في كل قضمة»، ويأتي في خبزة كأنها محضرة في المنزل وتحتوي على كمأة الألبا السوداء، وخس بيانا ديل سيلي، وجبن ستراشياتيلا من ليتشي، وفطر بورتوبيللو من بريالبي بيرجاماش.



وباستطاعة الشيف لويجي وبفضل شبكة معارفه في وطنه الحصول على بعض أفضل أصناف الكمأة الإيطالية حصريا لضيوف مطعم داي فورني، كما أن شغفه بكل صنف يتزايد، ويقول: إن ملك الكمأة بلا منازع هو الألبا البيضاء، وانها واحدة من أغلى المكونات في الطهو الحديث بسبب موسمها القصير، فهي تنمو من أكتوبر إلى ديسمبر فقط في غابات بيدمونت.



ولزيادة متعة التذوق، تكمل قائمة الكوكتيلات المستوحاة من الكمأة اللذة مع كل قضمة مضيفة لمسة إيطالية إضافية إلى التجربة، يتم تقديم طبق تورتينو تارتوفو (تورتة الكمأة) مع مشروب الكمأة المثلج وهو مزيج رائع من شراب لايرسبريتز الإيطالي مع الجريب فروت وعصير التفاح والليمون وشراب الريحان مع نكهة الكمأة اللذيذة.