ضمن مبادراتها السنوية لتعزيز الجانب الإيماني وإثراء التواصل الفاعل خارج بيئة العمل، نظمت «زين» بنجاح رحلة العمرة التاسعة عشرة بمشاركة عدد من موظفيها وعائلاتهم في زيارة خاصة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، والتي أسهمت بتعزيز روح الفريق الواحد وتنمية قيم الانتماء والمحبة فيما بينهم.



وتندرج هذه الرحلة التي تأتي للعام التاسع عشر تحت مظلة استراتيجية «زين» للاتصال الداخلي الرامية إلى الاهتمام بكل النواحي العملية والحياتية لموظفيها، والتي تشمل العديد من البرامج والمبادرات المبنية على عدد من الركائز الرئيسية مثل الجوانب الصحية والرياضية، والـروحـانية والثقافية، والترويحية والاجتماعية، وغيرها.



وتأتي رحلة العمرة بشكل سنوي لتعكس التزام زين المستمر تجاه موظفيها، وخاصة أنها تلمس استجابة رائعة وتفاعلا مميزا من قبلهم عند تنظيمها في كل عام، حيث لاقت الرحلات السابقة استحسانا كبيرا من قبل الموظفين وأفراد عائلاتهم الذين أشادوا بسهولة وانسيابية تنظيم الرحلة وتنوع برنامج عملها.



وتحرص الشركة دوما على إثراء التواصل المباشر والفاعل مع كوادرها البشرية داخل إطار العمل وخارجه، عبر مثل هذه المبادرات، والتي تشمل الرحلات الدينية، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، هذا إلى جانب الحملات التوعوية والثقافية، والبرامج الصحية مثل حملات التطعيم الموسمية والتبرع بالدم والفحوصات الدورية، والبطولات والأنشطة الرياضيــة، والجلـســات الثقافية وورش العـمــل، وغيرها الكثير.



كما تستضيف «زين» من وقت إلى آخر عددا من الخبراء والمختصين والأكاديميين في مختلف المجالات لإثراء وتوعية موظفيها، فهي تؤمن بأن التواصل الفاعل والمستمر معهم يثري من تجربتهم في بيئة العمل، وينعكس إيجابا على أدائهم وتميزهم، فهي تعتبرهم العامل الرئيسي في نجاحها واستكمال رحلة ريادتها في السوق الكويتي.