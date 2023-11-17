وصلت طلائع قوات دولة قطر الشقيقة إلى قاعدة علي السالم الجوية أمس الخميس للمشاركة في تمرين «تكامل/1» الذي ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب الأديرع ـ الأبرق شمال غرب البلاد مــن 26 الجـــاري حتــى 7 ديسمبر المقبل.



وقالت رئاسة الأركان، في بيان صحافي، إن التمرين الذي سيكون بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وقوات درع الجزيرة يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة ويعتبر فرصة لتعزيز التوافق بين القوة البرية الكويتية وقوات درع الجزيرة المشاركة. وأشارت إلى أنه سيستمر توافد باقي القوات المشاركة في التمرين عبر المنافذ الثلاثة (الجوية ـ البرية ـ البحرية) خلال الأيام القليلة المقبلة.