أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحا في مول العاصمة لرفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى شريحة أوسع من أفراد المجتمع، كما عمل على تعريف رواد المجمع بخدمات البنك ومنتجاته وآخر عروضه المميزة، وذلك ضمن جهوده المستمرة في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية.



وفي هذا السياق، قال مدير الجودة في الإدارة المصرفية للأفراد KIB، حسن الوايل: «لقد حرص موظفو البنك على تعريف رواد المجمع بالمنتجات والخدمات المختلفة التي نوفرها، وقدموا لهم شرحا وافيا حول حقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الانتباه إلى محاولات الاحتيال المتزايدة التي يتعرض لها العملاء في الآونة الأخيرة».



وأوضح الوايل أن البنك أسهم عبر العديد من المبادرات في تحقيق أهداف حملة «لنكن على دراية»، حيث حرص على اختيار مواقع استراتيجية مميزة، مثل مول العاصمة الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار بشكل يومي، من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف البنك في نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق، وتفهم الاحتياجات المصرفية للعملاء والتواصل معهم بأسلوب مباشر وفعال.



تجدر الإشارة إلى أن KIB ملتزم بدوره الريادي في توعية المجتمع، باعتبارها ركنا أساسيا ضمن برنامجه المتقدم للمسؤولية الاجتماعية، إذ يحرص على إطلاق مبادرات نشر الثقافة المالية على نطاق كبير، أو المشاركة بصورة مباشرة ومؤثرة في الفعاليات التي تحقق أهداف حملة «لنكن على دراية».