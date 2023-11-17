أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: مصطفى محمود هاني محمد، ومحمد جاسيم حسين أورونيان، وراشد محمد خالد موغل، وهيفاء ناصر مبارك الودعاني، علي حسني الزغبي، ورانيا محمد موسى اللعو، ويوسف ناجح همات الدقة، وأحمد محمد عطا أكريم، وسالم رجا سيف العازمي، وسندة عويد مشعان الصليلي.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.