انطلاقا من التزامه بمواصلة المبادرات الهادفة لرفع الوعي المجتمعي وحرصه على المشاركة الفاعلة في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع، يؤكد بنك الكويت الوطني على ضرورة تجاهل الروابط المجهولة وعدم الضغط عليها، والتعامل فقط مع الروابط الموثوقة، لتفادي عمليات الاحتيال التي تهدف إلى سرقة الحسابات المصرفية والشخصية.



ويواصل «الوطني» دعم فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.



وفي هذه الحملة يركز «الوطني» على توعية العملاء بمخاطر «الروابط المجهولة» التي تصل إليهم عبر مختلف القنوات سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو حتى عند الدخول إلى بعض المواقع، فقد تكون هذه الروابط هدفها الاحتيال وسرقة البيانات المصرفية.



وفي ظل مساعيه المستمرة لزيادة الوعي المالي بين أفراد المجتمع، يكثف بنك الكويت الوطني من مشاركة المنشورات والأخبار ومقاطع الفيديو المصورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك الكويت المركزي في ذلك الصدد.



ويوضح بنك الكويت الوطني من خلال المواد التوعوية التي ينشرها عبر منصاته المختلفة الأساليب الملتوية والمتجددة التي يستخدمها المحتالون لسرقة الحسابات والبيانات المصرفية سواء باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى المكالمات الهاتفية والإعلانات المشبوهة والمزيفة، مشددا على ضرورة التعامل فقط مع الروابط الموثوقة، وعدم الضغط على روابط مجهولة المصدر.



ويسخر «الوطني» إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسائل الحملة.



وتعد حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.



جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني داعم وشريك رئيسي بجميع حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب «الوطني» باعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لصقل خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.