الكندري لـ «الأنباء»: المخالفات أغلبها لمخازن غير مرخصة وعدم نظافة وعمال دون تراخيص



حنان عبدالمعبود



أكد مراقب التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي، محمد الكندري ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الغذائية، لافتا الى إغلاق 8 منشآت غذائية وتحرير 25 محضر ضبط مخالفة، خلال جولة قام بها عدد من مفتشي الهيئة بمنطقتي حولي والسالمية.



وقال الكندري في تصريح لـ«الأنباء» إنه تم اغلاق عدد من المنشآت مختلفة الأنشطة لارتكابها عدة مخالفات منها منشآت غذائية تم فتحها دون الحصول على ترخيص صحي صادر من الهيئة وهي مخالفات لا يجوز فيها الصلح، ويتم الغلق ويتم فتح المنشأة لإخلائها فقط مع عدم مزاولة النشاط، اضافة الى إحالة المحاضر الى النيابة العامة.



وأضاف«كذلك تمت مخالفة عمال على المادة 20 دون الحصول على شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة، وتم تحرير محضر ضبط لصاحب العمل لتشغيل عمال دون الحصول على شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة.



وقام الفريق ايضا بالتفتيش على ملحمة ومخالفتها واصدار قرار اغلاق بحقها، وقال الكندري ان المخالف كان يقوم بتسييح كبدة مجمدة بقصد البيع بوصفها طازجة، بالاضافة الى تداول أغذية مغشوشة بالرغم من عدم وجود بطاقة بيانات غذائية حيث يتواجد لديه سجق وأحشاء مجمدة دون أي بيانات غذائية، ولحم، وتجميع بقايا الشحوم بتنظيف اللحم لبيعها على المطاعم، بالاضافة الى تواجد حشرات حية وديدان مع عدم التزام بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة للمنشآت الغذائية ورصدنا تكسيرا في الأرضيات وكذلك عطلا بالبراد المخصص للحوم ولهذا تم اغلاق المنشأة.



وأشار أن المنشآت التي تم غلقها منها مخزن للمواد الغذائية قام المخالف بفتحه للتخزين دون الحصول على ترخيص صحي صادر عن الهيئة، وتم كذلك اغلاق مخزنين بنفس الحال، كما تم اغلاق منشأة غذائية أخرى في منطقة السالمية نشاطها بيع الخضراوات والفواكه، لا تلتزم باشتراطات النظافة حيث وجدنا عددا كبيرا من الحشرات خلف الأغذية المعروضة.



وفي أحد المطاعم بمنطقة السالمية كان هناك قرار اغلاق آخر وقال الكندري» هناك عدة مخالفات بشأن هذه المنشأة، ولهذا تم غلقها لعدم التزامها بقواعد واشتراطات النظافة العامة للمنشآت الغذائية لوجود حشرات حية بكثرة، وكذلك هناك مخزن ملحق بالمطعم غير مرخص أي فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وكذلك هناك فتحة كبيرة للمجارير وهو غير وارد بالترخيص الصحي للمنشأة، بالاضافة الى قيام المخالف بتداول أغذية مغشوشة بالرغم من عدم وجود بطاقة بيانات غذائية حيث يقوم بطهي اللحوم واعادة تجميدها دون اي بطاقة بيانات فتكون مجهولة المصدر، بالاضافة الى اعادة تعبئة أطعمة دون الحصول على تصريح صحي مما يعد مخالف للقرار الوزاري 20/2017



من جانبه، رصد المفتش اسحق الصراف داخل أحد المطاعم كمية كبيرة من الأغذية التي تم طهيها واعادة تجميدها، وقال «هذه الأغذية يتم طهيها للبيع وما يتبقى يجمدونه للبيع في اليوم التالي أو قد يمكث أكثر، حيث يتم تسييحه وبيعه مما يتسبب في حالات تسمم لمن يتناوله».