توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومائلا للبرودة ليلا وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغزيرة ببعض المناطق مع تساقط بعض حبات البرد ونشاط للرياح مثيرة للغبار وتنحسر فرص الأمطار في وقت متأخر مساء.



وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة «كونا» إن السحب تقل تدريجيا مع فرص تكون الضباب على بعض المناطق وسط تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي متزامن مع منخفض اخر في طبقات الجو العليا على أن تعاود فرص الأمطار مرة أخرى يوم الأحد المقبل.



وبين أنه من المتوقع ان يكون الطقس نهار اليوم الجمعة معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و27 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.



وأفاد بأن الطقس ليل الجمعة يتوقع أن يكون مائلا للبرودة ورطبا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15و17 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وعن الطقس نهار غدا، توقع القراوي ان يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلو مترا في الساعة مع بعض السحب المتفرقة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.



وأشار إلى أن طقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.