دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة استعانت امس الأول بالشبكة الخليجية لتعويض1000 ميغاواط خرجت عن الخدمة من محطة الزور الشمالية. وأوضحت المصادر أن الوزارة استعانت بـ 750 ميغاواط لمدة ساعة من شبكة الربط الكهربائي الخليجية إثر خروج وحدتين من محطة الزور الشمالية، ما أدى الى تخفيض انتاج المحطة حتى بلغ معدل الفقد 1000 ميغاواط. ولفتت إلى ان تعويض الفاقد تم بالاستعانة بالشبكة الخليجية باستيرادها 750 ميغاواط والباقي من توزيع الأحمال من الشبكة المحلية بمقدار 250 ميغاواط. وأوضحت المصادر أن النقص في الإنتاج حصل بسبب إخراج الوزارة عددا من الوحدات من الخدمة بسبب الصيانة في ظل تدني معدلات استهلاك التيار خلال الفترة الحالية نظرا لانخفاض درجة الحرارة حيث سجل المؤشر أول من أمس 8750 ميغاواط.



وذكرت المصادر ان عملية الاستعانة بالشبكة الخليجية استمرت لمدة ساعة لحين تم إصلاح الخلل الطارئ الذي أصاب وحدتي الزور الشمالية بشكل مفاجئ.