أقلعت الطائرة الـ 21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية المختلفة بما فيها أربع سيارات إسعاف. وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لـ «كونا»، قبيل الإقلاع، إن حمولة الطائرة تمت بتنظيم من «الكويتية للإغاثة» بالتعاون مع 22 جمعية خيرية كويتية ضمن حملة «فزعة لفلسطين» بغية دعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. ولفت الثويني وهو المشرف العام على حملة «فزعة لفلسطين» إلى أهمية تضافر جهود أهل الخير والجهات الرسمية في البلاد الذي أسهم في مواصلة الجسر الجوي الكويتي بصورة عاجلة لمد الأشقاء في قطاع غزة بالمساعدات الضرورية والعاجلة.



وأضاف أن الحملة التي تتم بالتعاون مع 22 جمعية خيرية كويتية غايتها احتواء الأزمة والتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة موضحا أن هذه الرحلة تشتمل على مواد متنوعة منها الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك أربع سيارات إسعاف بإجمالي حمولة 40 طنا.



وذكر أن ذلك يتم بالتنسيق المسبق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف سد النقص الشديد في مجالات عدة منها الإيوائية والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية لأهل غزة من خلال الجسر الجوي الكويتي تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية في البلاد وبتعاون وإشراف مثمر مع وزارت الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.