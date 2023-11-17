الوزارة تُجهز تشكيل فريق من المفتشين والمفتشات لرصد الأسعار خلال رمضان



عاطف رمضان



قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على الأسواق المركزية والمقاهي والمطاعم ومحلات العصائر في محافظة الفروانية، وذلك للتأكد من مسح أسعار السلع والوجبات الغذائية والمشروبات التي تقدمها المقاهي ومحلات العصائر.



«الأنباء» رافقت الجولة التفتيشية التي قامت بها الوزارة، وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان الجولة التفتيشية جمعت الفريق المشارك في اللجنة المشكلة منذ شهرين تقريبا بقرار إداري من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم لمتابعة أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى أن فترة انتهاء عمل اللجنة في 21 نوفمبر الجاري.



وأضاف الأنصاري ان فريق المفتشين قام بهذه الجولة التفتيشية على الاسواق المركزية والمقاهي والمطاعم في محافظة الفروانية وقام الفريق بالاطلاع على قائمة الأسعار في المقاهي والمطاعم ومحلات العصائر للتأكد من مسح الأسعار، مشيرا الى أن الفريق يعد مقارنة فيما بين الأسعار الحالية المعروضة في تلك المحلات وبين الأسعار المسجلة لدى الإدارة.



ولفت الى أن فريق المفتشين أخذ تعهدات من الأسواق المركزية والمقاهي والمطاعم ومحلات العصائر بعدم رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة للمستهلكين.



ونوه الى أن فريق الوزارة المشكل من المفتشين والمفتشات رصد أسعار المواد الغذائية ويتابع الاسواق بشكل مستمر، موضحا انه في حال وجود ارتفاع مصطنع في الأسعار يكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة التجارية في الوزارة والتي بدورها تقوم بإعداد محضر ضبط وتحويل المطعم أو السوق المركزي المخالف الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وعن خطة الادارة خلال الفترة المقبلة قال الانصاري ان المفتشين في الادارة مستمرون في متابعة الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية والمحلات التجارية في جميع محافظات الكويت لرصد الأسعار.



وبين ان الوزارة لديها نظام الكتروني يضم أسعار السلع في 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى.



وكشف الانصاري عن ان الوزارة تجهز تشكيل فريق من المفتشين والمفتشات لرصد الأسعار خلال شهر رمضان المبارك المقبل.



وأشار الى انه في حال وجود شكاوى من قبل المستهلكين تتلقاها الوزارة من خلال الخط رقم 135 أو عبر الواتساب 55135135 أو عبر المراكز التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت والتي عددها 21 مركزا أو عبر تطبيق سهل الالكتروني أو الموقع الالكتروني للوزارة.



وزاد قائلا: الوزارة لا تحصل رسوما مالية في حال تلقيها شكاوى من المستهلكين وان الموظفين لدى الوزارة يتعاملون مع الشكاوى وفق الإجراءات القانونية.



وأوضح ان الإدارة أعدت خطة عمل، خلال الفترة الأخيرة من خلالها يقوم المفتش بإعطاء مهلة للمحل أو المنشأة لإرسال قائمة الأسعار إلى إيميل الإدارة، ويقوم المفتشون لدى فريق الإدارة بمتابعتها.