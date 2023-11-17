قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد بتأييد المؤبد لوافد قتل زميليه والشروع بقتل الثالث في مطعم شاورما.



وخلال التحقيقات، اعترف الوافد المصري الذي أقدم على قتل زميليه الوافدين داخل مطعم في الفنطاس، بأنه ارتكب الجريمة لاعتياد المجني عليهما إهانته والتقليل من شأنه، على حسب قوله، ونفى التخطيط لارتكاب الجريمة، مؤكدا أن ما حدث أمر لحظي وهناك خلاف في العمل تطور إلى مشادة وإذ بي وبشكل غير شعوري أجد نفسي قد توجهت إلى أخذ سكين وأطعن المجني عليهما طعنات نافذة ما أدى إلى وفاة أحد المجني عليهما بعد نقله للمستشفى بدقائق ووفاة الثاني بعد نحو 18 ساعة داخل غرفة العناية المركزة، وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبسه بالمؤبد نظرت محكمة الاستئناف القضية وأحالته إلى الطب النفسي وثبت مسؤوليته عن تصرفاته لتقضي بتأييد حكم المؤبد.