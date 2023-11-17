سيطرت فرق الإطفاء مساء أول من أمس على حريق محدود اندلع في أحد أجزاء مشروع المطار الجديد «t2» قيد الإنشاء.



وكان بلاغ ورد مساء من امس لغرفة عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق في مشروع المطار «t2»، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء لموقع الحريق، وعند وصول الفرق تبين لهم أن الحريق في بعض المواد الإنشائية في جسر قيد الإنشاء وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية، واقتصر الحريق على بعض الأضرار المادية البسيطة.



تواجد في موقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر.