منصور السلطان



ألقى رجال المباحث الجنائية مساء أمس القبض على وافد يروج المواد المخدرة بين الشباب في منطقة أم الهيمان وبحوزته مواد مخدرة (شبو وهيروين وحبوب لاريكا) وأدوات تعاط.



ووفق مصدر أفاد بأن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بوجود وافد يروج المواد المخدرة بين الشباب في نطاق محافظة الأحمدي، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم رصد المتهم وضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة عبارة عن مادة الشبو المخدرة والهيروين وحبوب مخدرة نوع «لاريكا» بالإضافة إلى أدوات تعاط، وعليه تم التحقيق معه ومن ثم إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة.