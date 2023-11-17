منصور السلطان



وقع متعاطٍ هارب من حكم بالحبس 15 عاما بقضايا جنائية في أيدي رجال دوريات أمن الأحمدي خلال مطاردة بدأت على طريق الفحيحيل وانتهت في منطقة الظهر بعد اصطدامه بالرصيف ولوحة إعلانية، حيث عثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط.



وفي التفاصيل، أن رجال دوريات أمن الأحمدي، وخلال سيرهم مساء أول من أمس على طريق الفحيحيل السريع اشتبهوا بسيارة تتعرج وبعد الطلب من قائدها التوقف فر هاربا باتجاه منطقة الظهر.



وخلال المطاردة والطلب منه التوقف تعمد زيادة السرعة والدخول لمنطقة الظهر فتم عمل كمين له وضبطه بعد اصطدامه بالرصيف ولوحة إعلانية، حيث تبين انه بحالة تعاط، وأنه مطلوب على ذمة قضايا جنائية وصادر ضده حكم بالحبس 15 عاما، وبتفتيش سيارته احترازيا عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاط، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الجهة المختصة.