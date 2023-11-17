أحمد خميس



في وضح النهار وأمام المارة، أقدم 3 أشخاص على القيام بعملية سلب مبلغ مالي وأوراق رسمية ضد وافد خلال سيره على الأقدام بين العمارات في منطقة الفروانية.



وكان الوافد قد تقدم إلى مخفر الفروانية ببلاغ عن تعرضه لعملية سلب بالقوة من قبل 3 أشخاص خلال سيره على الأقدام في منطقة الفروانية، وأفاد المجني عليه خلال تسجيله القضية بأنه خلال سيره على الأقدام بين العمارات بمنطقة الفروانية في طريقه إلى منزله اعترض طريقه 3 أشخاص لا يعرفهم وقاموا بالاعتداء عليه وضربه وطرحه أرضا، ثم سلبوه محفظته وقاموا بسرقة مبلغ مالي وأوراق رسمية، وعليه تم تسجيل قضية جنائية سلب بالقوة وأحيلت إلى المباحث للبحث والتحري عن الجناة.