أحمد خميس



على الرغم من تحذير وزارة الداخلية من عمليات نصب واحتيال يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خارج الكويت، وذلك من خلال انتحال صفة رجال الأمن أو موظفي بنوك مستخدمين أرقام هواتف وبرامج اتصال إلكترونية، وقع وافد ضحية لهذه العمليات التي تستهدف الجميع. وقد تقدم الوافد إلى مخفر الفروانية ببلاغ عن تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل شخص لا يعرفه اتصل عليه وادعى انه يعمل في البنك وطلب إرسال صورة بطاقة البنك والبطاقة المدنية وبعدها وصلت له عدة رسائل بخصم مبالغ مالية وصلت لـ 3 آلاف دينار، وبالاتصال بالبنك أكدوا انه لا يوجد لديهم موظف يتصل على العملاء ويطلب صورة بطاقة البنك أو البطاقة المدنية، وأنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال من قبل عصابات خارجية.



هذا، وتم تسجيل قضية وأحيلت إلى الجهات المختصة.